Обсяг обмежень е/е у четвер другий день поспіль буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

Обсяг обмежень електроенергії в четвер, 27 червня, як і в середу, буде більшим, ніж в інший час доби, з 17:00 до 23:00, повідомила НЕК "Укренерго".

На практиці це означає відключення більшої кількості споживачів, більше однієї черги.

У своєму повідомленні в телеграмі в середу НЕК зазначила, що загалом обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень е/е впродовж доби, як і повідомлялося перед цим із посиланням на "ДТЕК".