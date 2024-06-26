Події

17:48 26.06.2024

Обсяг обмежень е/е у четвер другий день поспіль буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

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Обсяг обмежень е/е у четвер другий день поспіль буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

Обсяг обмежень електроенергії в четвер, 27 червня, як і в середу, буде більшим, ніж в інший час доби, з 17:00 до 23:00, повідомила НЕК "Укренерго".

На практиці це означає відключення більшої кількості споживачів, більше однієї черги.

У своєму повідомленні в телеграмі в середу НЕК зазначила, що загалом обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень е/е впродовж доби, як і повідомлялося перед цим із посиланням на "ДТЕК".

Теги: #обмеження #світло

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