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16:44 26.06.2024

У застосунку "Резерв+" з'явилася інформація про бронювання 340 тисяч військовозобов'язаних

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У застосунку "Резерв+" з'явилася інформація про бронювання 340 тисяч військовозобов'язаних
Фото: Міноборони України

Інформація про бронювання військовозобов'язаних з'явилася в мобільному застосунку "Резерв+", повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Ви просили - ми зробили! Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340000 громадян у "Резерв+"... Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340000 записів до реєстру "Оберіг". Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян", - написала Черногоренко у фейсбуці в середу.

Водночас вона зазначила, що "відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру "Оберіг" залишається високим", і що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не завжди вносили інформацію про бронювання до реєстру. Іноді це забирає тижні, а то й місяці, зауважила Черногоренко.

"Як оновити документ? Натисніть три крапки справа від документа. Виберіть "оновити документ". Після цього ви побачите свій актуальний статус. Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус "Заброньовано" з'явиться в застосунку. Якщо ваша бронь іще триває, але в застосунку цього не було - новий термін має відобразитися в "Резерв+", - повідомила заступниця міністра.

За її словами, відтепер, щоб бронювання відобразилося в електронному документі, "не потрібно йти в ТЦК, дзвонити кудись або займати чергу о 5 ранку".

Водночас Черногоренко зазначила, що частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу, і в такому разі інформація про бронювання в "Резерв+" не відображатиметься. "Ми вже працюємо над чітким і прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус у "Резерв+", - зазначила вона.

Також заступниця міністра повідомила, що готується до бета-тестування послуга електронного бронювання для підприємств. "Скоро цей процес стане автоматичним і непомітним для громадян. Бігатимуть дані, а не люди", - наголосила Черногоренко.

Теги: #дані #резерв

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