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16:37 26.06.2024

СБУ і НАБУ викрили главу департаменту "Укренерго" на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів

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СБУ і НАБУ викрили главу департаменту "Укренерго" на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили на корупційних діях під час закупівлі бронежилетів високопосадовця НЕК "Укренерго", повідомляють у СБУ.

"Ідеться про керівника одного з департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю", - зазначено в повідомленні СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, чиновник задіяв у незаконній оборудці афілійовану комерційну структуру, яка не має дозвільних документів і ліцензій на виробництво військової амуніції.

Крім цього, як уточнюють у СБУ, ця компанія ніколи не займалася виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, в цієї фірми посадовець "Укренерго" закупив за державні кошти партію відповідного спорядження за вдвічі завищеною сумою.

"Це призвело до бюджетних збитків на понад 10 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У СБУ уточнюють, що наразі підозрюваний не працює на цій посаді в "Укренерго".

Теги: #посадовець #сбу #махінації #укренерго

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