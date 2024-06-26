Події

16:19 26.06.2024

Унаслідок ворожих авіаударів по Дергачах Харківської області постраждали п’ятеро осіб, зокрема дві дитини

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П'ятеро людей постраждали внаслідок удару російських окупантів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Наразі внаслідок ударів п’ятеро постраждалих - літні чоловік і жінка дістали осколкових поранень, у двох дітей і однієї жінки гостра реакція на стрес", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі в середу.

Теги: #харківська_область #обстріл

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