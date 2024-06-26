Унаслідок ворожих авіаударів по Дергачах Харківської області постраждали п’ятеро осіб, зокрема дві дитини
П'ятеро людей постраждали внаслідок удару російських окупантів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
"Наразі внаслідок ударів п’ятеро постраждалих - літні чоловік і жінка дістали осколкових поранень, у двох дітей і однієї жінки гостра реакція на стрес", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі в середу.