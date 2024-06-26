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15:14 26.06.2024

Кожен звільнений 31 травня з російського полону повідомив про катування з боку РФ - місія ООН

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Кожен звільнений 31 травня з російського полону повідомив про катування з боку РФ - місія ООН

З лютого 2022 року Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні (ММПЛУ) опитала звільнених із російського полону під час обміну 31 травня: як і в попередніх висновках, кожен опитаний повідомив про тортури з боку РФ.

"З лютого 2022 року ММПЛУ опитала понад 600 звільнених з ув'язнення українських цивільних осіб та військовополонених включно з військовополоненими, які були звільнені з російського полону під час обміну 31 травня. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний під час цього нещодавнього обміну розповів про катування, від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла до ударів електричним струмом по статевих органах і цькування собаками", - йдеться у пресрелізі ММПЛУ.

Крім цього, тортури застосовувалися до цілих груп полонених.

"Наприклад, під час так званої прийомки до установи, розташованої на території Російської Федерації, військовополонені повинні були проходити між рядами охоронців, які били їх поліцейськими кийками або електрошокерами. Виснажливі фізичні вправи та приниження, наприклад примушування військовополонених вивчати та співати російські патріотичні пісні, також були частиною щоденного розкладу", - зазначають у ММПЛУ.

Багато опитаних також повідомили, що відчували постійний голод у полоні та були позбавлені належної медичної допомоги протягом тривалого періоду. В поєднанні з поганими гігієнічними умовами це часто призводило до значної втрати маси тіла полонених і до шкірних захворювань; деякі військовополонені втратили кілька зубів.

Зазначається, що ці свідчення узгоджувалися з власними спостереженнями ММПЛУ, зокрема, фізичний стан опитаних відповідав їхнім свідченням.

"У міжнародному гуманітарному праві закладені фундаментальні цінності, які навіть серед жахів війни покликані зберігати нашу людяність. Захист і гуманне ставлення до полонених, які перебувають у руках сторін, що воюють, є основою цих цінностей", - сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Окрім цього, з лютого 2022 року ММПЛУ також опитала 388 російських військовополонених під час регулярних візитів до місць інтернування в Україні. Близько половини з них розповіли про катування або жорстоке поводження в транзитних місцях після їх евакуації з поля бою, однак із прибуттям до офіційних місць інтернування катування припинялися.

Теги: #оон #катування #полонені #рф

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