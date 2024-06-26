Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб

За минулу добу на всій лінії фронту відбулося 142 бойових зіткнення, зокрема на покровському напрямку втрати російських військ становили майже 300 осіб убитими і пораненими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них - з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:00, оприлюдненому у фейсбуці в середу вранці.

Повідомляється, що Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України, у свою чергу, вразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника.

Повідомляється, що за уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку становили майже 300 осіб убитими і пораненими, знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи і два автомобілі. Ще один танк, дві гармати, два автомобілі та ББМ загарбників пошкоджені.

Загальні втрати російських загарбників становили 1 220 осіб. Окрім того, ворог втратив чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів і шість одиниць спеціальної техніки.