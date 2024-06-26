Події

11:46 26.06.2024

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб

За минулу добу на всій лінії фронту відбулося 142 бойових зіткнення, зокрема на покровському напрямку втрати російських військ становили майже 300 осіб убитими і пораненими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них - з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:00, оприлюдненому у фейсбуці в середу вранці.

Повідомляється, що Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України, у свою чергу, вразили два пункти управління та 12 районів зосередження особового складу противника.

Повідомляється, що за уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку становили майже 300 осіб убитими і пораненими, знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи і два автомобілі. Ще один танк, дві гармати, два автомобілі та ББМ загарбників пошкоджені.

Загальні втрати російських загарбників становили 1 220 осіб. Окрім того, ворог втратив чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів і шість одиниць спеціальної техніки.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 26.06.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1220 окупантів і 40 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 1220 окупантів і 40 артилерійських систем противника

20:06 25.06.2024
Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

17:34 25.06.2024
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень, від початку доби вже 37

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень, від початку доби вже 37

15:04 25.06.2024
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

17:10 24.06.2024
Ворог активізувався на лиманському напрямку - Генштаб ЗСУ

Ворог активізувався на лиманському напрямку - Генштаб ЗСУ

13:49 24.06.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті з півночі сягнула 81, із них 45 на сіверському й покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті з півночі сягнула 81, із них 45 на сіверському й покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

07:57 24.06.2024
ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

23:43 23.06.2024
За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

23:25 23.06.2024
Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

14:34 22.06.2024
Харківщину постійно атакує ворожа авіація в суботу, висока активність ворога і на інших напрямках - Генштаб

Харківщину постійно атакує ворожа авіація в суботу, висока активність ворога і на інших напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

Генеральним секретарем Ради Європи обрано Алена Берсе

Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Суд засудив до 6 років ув'язнення ексголову слідчого управління Генпрокуратури Щербину за підбурювання до давання хабара ексдиректору ДБР - САП

Кабмін дозволив бронювати весь персонал сертифікованих протимінних операторів

ПП "Нижанковичі-Мальховичі" на польсько-українському кордоні повноцінно запрацює до кінця року

Держмитниця спростувала інформацію про відмову заводити контейнеровоз в Одеський порт через повільність митників

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

Обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини - Лубінець

У Польщі українці з 2022 р. створили близько 8 тис. ТОВ і ще 50 тис. людей займаються приватним підприємництвом

Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА