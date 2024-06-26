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11:35 26.06.2024

Суд засудив до 6 років ув'язнення ексголову слідчого управління Генпрокуратури Щербину за підбурювання до давання хабара ексдиректору ДБР - САП

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Суд засудив до 6 років ув'язнення ексголову слідчого управління Генпрокуратури Щербину за підбурювання до давання хабара ексдиректору ДБР - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна особу, яка підбурювала до надання неправомірної вигоди в розмірі $150 тис. ексдиректору ДБР, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"26 червня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурювала до надання неправомірної вигоди в розмірі 150 тис. доларів США колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління ДБР", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Згідно з вироком суду, особу визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України. Фігуранту призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна. Також суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.

На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У повідомленні не зазначено імені фігуранта, однак, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербину.

Як повідомлялося, 3 грудня 2019 року Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у зв'язку з можливими зловживаннями в Державному бюро розслідувань.

Обшуки, зокрема, проводили за місцем роботи та проживання ексначальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербини.

3 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням прокурорів САП повідомили Щербині та підприємцю у сфері будівництва, викритим на одержанні $75 тис. неправомірної вигоди, про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовника $150 тис. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі ексдиректору Державного бюро розслідувань.

Зокрема, колишній директор ДБР в обмін на гроші нібито мав забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії.

Теги: #вакс #позбавлення_волі

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