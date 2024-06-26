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11:19 26.06.2024

ПП "Нижанковичі-Мальховичі" на польсько-українському кордоні повноцінно запрацює до кінця року

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ПП "Нижанковичі-Мальховичі" на польсько-українському кордоні повноцінно запрацює до кінця року

Польща до кінця 2024 року планує забезпечити повноцінну роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною - "Нижанковичі-Мальховичі" у Львівській області, повідомив голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль на 3-му Форумі відбудови України, який провела у Києві Польська агенція інвестицій та торгівлі.

"Цьогоріч буде відкрито відремонтований прикордонний перехід у Нижанковичах. Наразі прискорено роботи із закупівлі обладнання, і ми робимо все можливе, щоб перехід був відкритий до кінця року", - сказав він.

Наразі на цьому напрямку, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону, де можуть слідувати тільки порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни, уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державній прикордонній службі.

"Надалі цей напрямок має запрацювати більш повноцінно, адже ведуться необхідні заходи відповідно до Угоди між урядами країн про створення пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі". З відкриттям цього пункту пропуску здійснюватиметься спільний контроль, контрольні служби Польщі та України перебуватимуть на території Польщі", - повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України - речник Андрій Демченко.

За його словами, розшириться і категорія транспортних засобів, які зможуть тут перетинати кордон, тоді як пішохідний рух за цим напрямком не передбачається.

Коваль зазначив також, що буде відкрито додаткові можливості з торгівлі не тільки через Нижанковичі, а також і через Корчову (ПП "Корчова-Краківець" - ІФ-У).

"Ми також плануємо розвивати залізничний хаб. І це завдання на найближчий період часу", - додав голова польської Ради з питань співробітництва.

За його словами, відкриття нових пунктів пропуску через кордон дасть змогу розширити транспортне сполучення між країнами і прискорити товарообіг. "Ми модернізуємо наявні та відкриватимемо нові переходи для збільшення товарообміну. Разом зі збільшенням польського експорту в Україну зросте і приплив інвестицій", - підсумував він.

Як повідомлялося, вартість будівництва переходу "Нижанковичі-Мальховичі" становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн), усі витрати фінансує польська сторона. Українські та польські митники і прикордонники здійснюватимуть спільний контроль.

Форум відновлення України - щорічна зустріч українських і польських підприємців, урядовців та експертів. Форум організовує Польська агенція інвестицій та торгівлі, перший відбувся в серпні 2022 року, другий - у жовтні 2023 року у Варшаві. У 2022 році було розпочато ведення бази польського бізнесу, зацікавленого у відновленні України. Нині до неї внесено понад 3 тис. підприємств.

Теги: #польща #кордон

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