Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти - Міносвіти

Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі базової середньої освіти (9 класів) до закладів фахової передвищої освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Відкрито реєстрацію електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти, тобто після закінчення дев'яти класів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що для створення електронного кабінету вступникам слід зазначити: електронну пошту (це буде логін для входу до кабінету); пароль (його потрібно придумати самостійно та запам'ятати); серію та номер документа про освіту; тип та номер документа, що посвідчує особу, або ідентифікаційний код.

У відомстві нагадали, що подання заяв до закладів фахової передвищої освіти для вступників на основі 9 класів розпочинається 1 липня.