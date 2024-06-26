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10:24 26.06.2024

30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями - Міносвіти

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30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями - Міносвіти

 

Міністерство освіти і науки розпочало пілотування реформи профільної середньої освіти (10-12 класи), у межах якого 30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями.

"25 ініціативних шкіл з усієї України вже стали ліцеями-амбасадорами; скоро до них долучиться ще 5: ці заклади першими розроблятимуть і застосовуватимуть нові освітні моделі та навчальні програми, щоб згодом ділитися досвідом із закладами освіти всієї країни. Ці школи будуть менторами для інших пілотних академічних ліцеїв, які апробуватимуть різні елементи профільної середньої освіти. У 2025 році почнеться безпосередньо пілотування реформи", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в межах підготовки до пілотування ці заклади освіти розроблятимуть стратегію свого розвитку, визначатимуть профілі, а також розроблятимуть курси за вибором для учнів.

Згідно з повідомленням, у розробленні стратегій ліцеям-амбасадорам допомагатимуть: організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); міжнародний благодійний фонд savED; закордонні школи, які вже мають успішний досвід упровадження профільної освіти і можуть консультувати з різних питань.

У Міносвіти розповіли, що робота відбуватиметься у два етапи: стратегування (червень - листопад 2024 року) та зміни в старшій профільній школі згідно з новим державним стандартом: опитування вчителів щодо їх готовності створювати курси за вибором (листопад - грудень 2024 року), робота над створенням курсів/адаптуванням уже готових рішень (січень - травень 2025 року), презентація напрацювань, що ляжуть в основу масового пілотування, а потім реалізації реформи (травень 2025 року).

"Результати пілотування варто очікувати у 2026–2027 роках. А з 2027-го в Україні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів та інтегрованих курсів та інтенсивно працюватимуть над профорієнтацією", - підсумували в Міносвіти.

Теги: #міносвіти #реформи #школи

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