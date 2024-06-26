Війська РФ уночі вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини

Війська РФ уночі завдали двох ударів тактичною авіацією по південних регіонах, зокрема вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одеської області, повідомили Сили оборони Півдня України в середу вранці.

"Вночі ворог знов завдав терористичного удару по південних регіонах. Перший удар спрямували з літаків тактичної авіації керованою авіаційною ракетою по Миколаївщині, внаслідок влучання виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. Другий удар серед ночі ворог завдав балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. В промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлі", - йдеться в телеграм-каналі Сил оборони Півдня.

За даними військових, у місцях обстрілу люди не постраждали.