Північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати в Україну - представник Пентагону

Представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер у вівторок, 25 червня, висловив думку про те, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з росіянами в Україні, повідомило агентство YONHAP.

Райдер зробив цю заяву, оскільки поглиблення військового союзу між Пхеньяном і Москвою дало привід для чуток про те, що Росія потенційно може попросити КНДР виділити свої війська для допомоги її військовим зусиллям в Україні.

"Якби я був північнокорейським військовим керівником, я б засумнівався у своєму рішенні відправити свої війська як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України", - заявив Райдер. "Але, знову ж таки, ми будемо стежити за цим", - зазначив він.

Прес-секретар Міноборони США також прокоментував розмови про необхідність розгляду Південною Кореєю ядерного варіанту в розпал зростаючого військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю.

"Наша політика не змінилася щодо денуклеаризації Корейського півострова... Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими південнокорейськими і японськими союзниками та іншими країнами регіону, щоб забезпечити безпеку і стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав він.