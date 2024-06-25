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23:17 25.06.2024

Завдяки рішенню ЄСПЛ у міжнародній судовій практиці зафіксовано дату окупації Криму - Кондратюк

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Завдяки рішенню ЄСПЛ у міжнародній судовій практиці зафіксовано дату окупації Криму - Кондратюк

Уперше міжнародна судова інстанція визнала факт системного порушення Росією прав людини в окупованому Криму і зафіксувала дату окупації українського півострова, заявила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Рішення ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії" щодо утисків у Криму є унікальним і дуже позитивним для нас. Вперше міжнародна судова інстанція визнала факт системного порушення прав людини в окупованому Криму з боку Росії щонайменше за 14 напрямами! Ба більше, завдяки цьому рішенню в міжнародній судовій практиці зафіксовано дату окупації Криму - 27 лютого 2014 року", - сказала Кондратюк агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона наголосила, що рішення на користь України у цій міждержавній справі було ухвалено одноголосно.

"Це велика перемога юридичної команди України! Вірю, що наші юристи доведуть процес до логічного завершення - виплати компенсацій. Усі злочини мають бути покарані!", - зазначила Кондратюк.

Теги: #еспч #україна #кондратюк

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