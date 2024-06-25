ВАКС вирішив стягнути Мотор-Банк, Вінницький авіазавод та інші активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок залишила чинним рішення про застосування санкції та стягнення в дохід держави активів колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та директора представництва в РФ Петра Коненка.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційні скарги Мін'юсту, представників відповідача та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, - без задоволення", - йдеться в повідомленні ВАКС на його сайті.

Суд зазначає, що, таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, зокрема нерухомого майна, коштів, розміщених на банківських рахунках, часток у статутному капіталі низки господарських товариств, цінних паперів, майнових прав на торговельні марки, промислових зразків і вогнепальної зброї набрало чинності й оскарженню не підлягає.

Як уточнила у Facebook заступниця міністра юстиції Інна Багатих, ідеться про 14 об'єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибстан "Коса Обиточна", адмін. будівлі), майнові права на торговельні марки та патенти на промислові зразки.

За її словами, серед цих активів також корпоративні права: 51% ТОВ "Золота Астра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк" , 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI", а також 336 одиниць вогнепальної зброї та грошові кошти на еквівалент 615 млн грн, зокрема $12,6 млн і EUR0,24 млн.

У випадку Кононенка, як повідомила заступник міністра, йдеться про 23% ТОВ "Жекон", 17% ТОВ "Перспектива високих технологій" і 19% ПрАТ "Промзапал".

Водночас вона додала, що стосовно стягнення майна дітей та онуків підсанкційних осіб апеляція відмовила.

Як повідомлялося, 22 січня цього року Міністерство юстиції подало позов до ВАКС для стягнення з Богуслаєва та екс-гендиректора ТОВ "Борисфен-Авіа" Петра Коненка на користь держави 30 одиниць нерухомого майна та корпоративних прав у більш ніж 10 юридичних особах. Заарештований Богуслаєв уперше в практиці таких справ уперше брав участь у судовому засіданні ВАКС.

Перша інстанція ВАКС частково задовольнила вимоги Мін'юсту 18 квітня цього року, після чого рішення було оскаржено сторонами.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розслідування у справі за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва та директора департаменту підприємства завершено і передано до суду. У межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ направили до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його підлеглий - голова департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Експрезиденту "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР".

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів - "Мотор Січ". До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.

Коненко очолював представництво "Мотор Січ" у Москві, був членом наглядової ради "Мотор Січ", помічником члена Ради Федерації Росії Глухих В. К. Санкції РНБО, застосовані згідно з указом президента Володимира Зеленського до очолюваного ним підприємства ТОВ "Борисфен-Авіа", були запроваджені ще 2021 року.