Події

22:38 25.06.2024

До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

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До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

До комюніке Саміту миру приєдналася південноамериканська держава Гайана, повідомив у своїй соціальній мережі Х (Твіттер) президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Гайані за те, що вона приєдналася до спільного комюніке першого Саміту миру", - написав президент.

За його словами, "дуже важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки".

Зеленський також зазначив, що міжнародна коаліція миролюбних держав, прихильних цим принципам, зростає з кожним днем.

"Ми продовжуємо працювати разом, щоб розширити глобальну підтримку Формули миру і кроків, необхідних для її реалізації", - резюмував він.

 

Теги: #україна #саміт_миру #комюніке

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