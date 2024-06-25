Міноборони України допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки

З початку широкомасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українського війська поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші.

"Йдеться про такі машини, як танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, бойові машини піхоти M2 Bradley, CV90, гусеничні бронетранспортери M113 у різних модифікаціях, колісні БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma тощо", - ідеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначають, що західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками і високою точністю озброєння. Це дає перевагу в протистоянні з ворогом.

"Наприклад, екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley однієї з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 "Бушмастер" вивів із ладу танк російських окупантів Т-90 у бою під Авдіївкою", - розповіли у відомстві.

Серед кодифікованих зразків бронетехніки є також продукція українських оборонних підприємств, зокрема, модернізовані версії радянських БМП і БТР.

Кодифікація та допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.