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21:07 25.06.2024

Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт

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Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку - цілодобовий домашній арешт на два місяці в рамках розслідування. Це випливає з прямої трансляції із зали суду в цій справі.

Як повідомлялося, слідчі ДБР у вівторок уранці повідомили Тищенку про підозру за фактом подій у Дніпрі з незаконним позбавленням волі військовослужбовця ЗСУ.

За матеріалами ДБР, 20 червня поточного року в Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого - колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдавали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичної сили й спецзасобів.

Зі свого боку Офіс генпрокурора України погодив клопотання про обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

У ДБР також уточнили, що в депутата проведено обшуки.

Раніше низка телеграм-каналів опублікувала відео про те, що в Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу "Кракен" Дмитра "Сина" Павлова під час прогулянки з дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Теги: #запобіжний_захід #суд #тищенко

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