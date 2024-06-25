"Метінвест" передав розвідникам ГУР три швидкісні броньовані десантні кораблі на 165 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий фронт" передала Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України три військові швидкісні броньовані десантні кораблі.

Згідно з інформацією групи СКМ у фейсбуці, цей тип кораблів (розроблений шведською компанією Dockstavarvet, що входить до складу Saab) - один із найкращих у світі десантно-штурмових кораблів, він буде в розпорядженні спецпризначенців ГУР.

"Три швидкісних СВ90 надійшли розвідникам ГУР МО від групи "Метінвест", - йдеться в інформації СКМ. Повідомляється, що екіпажі кораблів пройшли додаткове навчання за кордоном. Загальна вартість передачі склала 165 млн грн.