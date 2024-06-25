Події

20:59 25.06.2024

"Метінвест" передав розвідникам ГУР три швидкісні броньовані десантні кораблі на 165 млн грн

1 хв читати

448929961-855558389932266-6693376287438978620-n Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий фронт" передала Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України три військові швидкісні броньовані десантні кораблі.

 

Згідно з інформацією групи СКМ у фейсбуці, цей тип кораблів (розроблений шведською компанією Dockstavarvet, що входить до складу Saab) - один із найкращих у світі десантно-штурмових кораблів, він буде в розпорядженні спецпризначенців ГУР.

"Три швидкісних СВ90 надійшли розвідникам ГУР МО від групи "Метінвест", - йдеться в інформації СКМ. Повідомляється, що екіпажі кораблів пройшли додаткове навчання за кордоном. Загальна вартість передачі склала 165 млн грн.

448834857-855558393265599-8678370598627925582-n

Теги: #допомога #метінвест #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 24.06.2024
У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

21:03 22.06.2024
Зеленський про військову допомогу: Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок

Зеленський про військову допомогу: Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок

11:43 21.06.2024
Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

23:05 20.06.2024
Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

22:46 20.06.2024
Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

15:52 19.06.2024
Понад 100 транспортних засобів і близько 800 російських військових залишили базу поблизу Фінляндії і вирушили в Україну - ЗМІ

Понад 100 транспортних засобів і близько 800 російських військових залишили базу поблизу Фінляндії і вирушили в Україну - ЗМІ

01:03 19.06.2024
Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

19:45 16.06.2024
Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

22:18 13.06.2024
США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

21:05 13.06.2024
Міністр оборони Литви оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайн-23"

Міністр оборони Литви оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайн-23"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт

Єврокомісар Варгеї: Наступне розширення ЄС може бути до 2030 р., але яку саме країну-кандидата буде запрошено - залежить від неї

Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

Стефанішина про перспективи членства в ЄС: Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними

Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у рамках валютної лібералізації становлять $6 млн/день - НБУ

ОСТАННЄ

Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт

EU, opening negotiations on Ukraine's accession: We to continue to support you in war against Russia as long as it takes

У київському парку Партизанської слави помічено лося, викликано Службу порятунку диких тварин

Корупція на "Укрзалізниці": викрито п'ятьох осіб - НАБУ

Унаслідок обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів - Мрочко

Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

Єврокомісар Варгеї: Наступне розширення ЄС може бути до 2030 р., але яку саме країну-кандидата буде запрошено - залежить від неї

Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

Стефанішина про перспективи членства в ЄС: Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними

Після деокупації Крим, як і вся Україна, стане частиною великої європейської нації - постпред президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА