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19:39 25.06.2024

Єврокомісар Варгеї: Наступне розширення ЄС може бути до 2030 р., але яку саме країну-кандидата буде запрошено - залежить від неї

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Єврокомісар Варгеї: Наступне розширення ЄС може бути до 2030 р., але яку саме країну-кандидата буде запрошено - залежить від неї

Європейський комісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї переконаний, що наступна Європейська комісія буде Комісією розширення, але які саме країни-кандидати буде запрошено до членства до закінчення її мандата у 2029 році - залежить від виконання ними всіх необхідних критеріїв.

Про це він сказав у вівторок у Люксембурзі на пресконференції після першої міжурядової конференції, на якій офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

Нагадавши, що цього тижня - 27-28 червня - відбудеться засідання Європейської ради, Варгеї висловив думку, що саме лідери ЄС мають "вирішити, що наступна комісія має бути комісією з розширення, що означає, що до кінця терміну дії мандата наступної комісії має відбутися розширення Європейського Союзу".

"Закінченням мандата наступної комісії має стати 31 жовтня 2029 року... Коли лідери обговорюють такі стратегічні рішення, вони застосовують цілісний підхід і відкривають двері для всіх, хто буде тоді готовий. Тому не забувайте, що йдеться не про те, що Європейський Союз вказує терміни, коли можна приєднатися, а про те, що якщо ці країни готові приєднатися, на той час Європейський Союз зможе прийняти їх. Але умови доведеться виконати. Чи станеться це 2027 року, коли країна, яку розглядають, виконає умови, чи пізніше, багато в чому залежить від показників країни", - пояснив він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Бельгії, яка головує в ЄС, Аджа Лябіб констатувала, що "сьогодні є Молдова та Україна, які прагнуть стати членами Європейського Союзу і проводять необхідні реформи". "У наших геостратегічних інтересах мати Україну, Молдову і, можливо, в майбутньому Чорногорію як повноправних членів Європейського Союзу", - заявила вона.

Теги: #переговори #єс

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