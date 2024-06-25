Події

18:49 25.06.2024

Дрони "Вампір", закуплені коштом Харківського облбюджету, за тиждень знищили 72 ворожі цілі - Синєгубов

1 хв читати
Дрони "Вампір", закуплені коштом Харківського облбюджету, за тиждень знищили 72 ворожі цілі - Синєгубов

За допомогою дронів "Вампір", закуплених коштом Харківського обласного бюджету, бійці спецпідрозділу ударних дронів "CODE 9.2" 92 окремої штурмової бригади (ОШБР) ім. кошового отамана Івана Сірка за тиждень знищили 72 ворожі цілі, зокрема ворожої техніки на $10 млн, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"31 окупанта ліквідовано або поранено! Три гаубиці, два танки, дві самохідні установки, система РЕБ Р330, "Урал" та інша російська військова техніка перетворилася на металобрухт. Такий результат за минулий тиждень продемонстрували бійці з групи ударних дронів спецпідрозділу "CODE 9.2" 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше 20 червня Синєгубов повідомив, що в рамках нового спільного проєкту ОВА та облради "Харківські крила" бійці "CODE 9.2" отримали першу партію (10 штук) дронів "Вампір" українського виробництва, закуплених коштом обласного бюджету. "Вампіри" можуть нести та скидати різні типи снарядів і ефективно уражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу важку бронетехніку. Всі ці БПЛА оснащені тепловізійними камерами, тому їх можна використовувати не тільки вдень, а й уночі.

Теги: #дрони #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 25.06.2024
Окупанти завдали серії авіаударів по Бобрівці під Харковом, постраждали чотири мирні жителі - обладміністрація

Окупанти завдали серії авіаударів по Бобрівці під Харковом, постраждали чотири мирні жителі - обладміністрація

20:09 24.06.2024
Дрони СБУ уразили вже понад 30 російських НПЗ, терміналів і нафтобаз - Зеленський

Дрони СБУ уразили вже понад 30 російських НПЗ, терміналів і нафтобаз - Зеленський

16:01 22.06.2024
У Харкові вже 15 поранених - Синєгубов

У Харкові вже 15 поранених - Синєгубов

15:50 22.06.2024
У Харкові 2 людини загинули, ще щонайменше двоє поранені - Синєгубов

У Харкові 2 людини загинули, ще щонайменше двоє поранені - Синєгубов

15:42 22.06.2024
У ХАРКОВІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МЕДИКІВ ЗАГИНУЛО ДВОЄ ЛЮДЕЙ, ЩОНАЙМЕНШЕ ДВОХ ПОРАНЕНО - СИНЄГУБОВ

У ХАРКОВІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МЕДИКІВ ЗАГИНУЛО ДВОЄ ЛЮДЕЙ, ЩОНАЙМЕНШЕ ДВОХ ПОРАНЕНО - СИНЄГУБОВ

10:13 22.06.2024
Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, дитсадок, БК і магазини - Синєгубов

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, дитсадок, БК і магазини - Синєгубов

12:14 18.06.2024
Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

09:24 17.06.2024
За добу на Харківщині троє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині троє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

09:25 15.06.2024
У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

12:36 12.06.2024
Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісар Варгеї: Наступне розширення ЄС може бути до 2030 р., але яку саме країну-кандидата буде запрошено - залежить від неї

Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

Стефанішина про перспективи членства в ЄС: Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними

Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у рамках валютної лібералізації становлять $6 млн/день - НБУ

Єврокомісар Варгеї: Ми готові розпочати скринінг щодо України вже найближчими тижнями

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

Єврокомісар Варгеї: Наступне розширення ЄС може бути до 2030 р., але яку саме країну-кандидата буде запрошено - залежить від неї

Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

Стефанішина про перспективи членства в ЄС: Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними

Після деокупації Крим, як і вся Україна, стане частиною великої європейської нації - постпред президента

Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у рамках валютної лібералізації становлять $6 млн/день - НБУ

Окупанти обстріляли Нікополь і три громади, пошкоджено чотири будинки та газопровід, постраждалих немає - обладміністрація

Військово-обліковий документ із QR-кодом українці відтепер можуть отримати в ЦНАПі - Мінцифри

Єврокомісар Варгеї: Ми готові розпочати скринінг щодо України вже найближчими тижнями

Віцеспікери Ради та Сейму обговорили порядок денний засідання ПА Україна - Польща

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА