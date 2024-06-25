Дрони "Вампір", закуплені коштом Харківського облбюджету, за тиждень знищили 72 ворожі цілі - Синєгубов

За допомогою дронів "Вампір", закуплених коштом Харківського обласного бюджету, бійці спецпідрозділу ударних дронів "CODE 9.2" 92 окремої штурмової бригади (ОШБР) ім. кошового отамана Івана Сірка за тиждень знищили 72 ворожі цілі, зокрема ворожої техніки на $10 млн, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"31 окупанта ліквідовано або поранено! Три гаубиці, два танки, дві самохідні установки, система РЕБ Р330, "Урал" та інша російська військова техніка перетворилася на металобрухт. Такий результат за минулий тиждень продемонстрували бійці з групи ударних дронів спецпідрозділу "CODE 9.2" 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше 20 червня Синєгубов повідомив, що в рамках нового спільного проєкту ОВА та облради "Харківські крила" бійці "CODE 9.2" отримали першу партію (10 штук) дронів "Вампір" українського виробництва, закуплених коштом обласного бюджету. "Вампіри" можуть нести та скидати різні типи снарядів і ефективно уражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу важку бронетехніку. Всі ці БПЛА оснащені тепловізійними камерами, тому їх можна використовувати не тільки вдень, а й уночі.