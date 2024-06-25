Єврокомісар Варгеї: Ми готові розпочати скринінг щодо України вже найближчими тижнями

Європейський комісар з питань добросусідства і розширення Олівер Варгеї каже про готовність Єврокомісії розпочати процес скринінгу найближчими тижнями, і він підтримуватиме Україну протягом усього часу переговорів про членство.

"Комісія готова розпочати двосторонній скринінг найближчими тижнями, чому має сприяти активна підготовча робота, вже проведена з вашою (українською) адміністрацією. Ми готові підтримати Україну в підготовці до взяття на себе зобов'язань як держави - члена ЄС протягом усіх переговорів", - запевнив єврокомісар у вівторок у Люксембурзі, виступаючи від імені Європейської комісії на міжурядовій конференції, що ознаменувала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Варгеї зазначив, що прогрес реформ має бути стабільним протягом тривалого періоду. "Я закликаю Україну продовжувати зусилля для досягнення повного дотримання всіх критеріїв членства. Представлена структура переговорів забезпечує міцну основу й широкий набір інструментів для переговорів про вступ. Вона охоплює переглянуту методологію розширення, в якій дедалі більший наголос робиться на фундаментальних кластерах і реформах", - розповів він.

Єврокомісар констатував, що переговори про вступ потребують напруженої роботи й лідерства. "Україна вже зробила важливі кроки щодо структурування роботи свого уряду. Прогрес на шляху до вступу передбачає обґрунтовану відданість і надійну координацію між усіма установами і всією вашою адміністрацією", - поінформував Варгеї.

Крім того, за його словами, підготовка до членства "приведе до змін в основних частинах суспільства, економіки і всієї вашої країни". "Перетворювальна сила розширення формуватиметься фактично під час переговорного процесу, а не в день самого приєднання. Я розраховую, що ви забезпечите інклюзивний підхід протягом усього процесу, працюючи із зацікавленими сторонами, парламентською опозицією, місцевою владою, а також громадянським суспільством, включно з представниками національних меншин", - деталізував він.

Варгеї також закликав Україну забезпечити незворотність прогресу в цих галузях і його повну та ефективну реалізацію. "Комісія, як і раніше, уважно стежитиме за прогресом, про що ми регулярно повідомлятимемо Раду. Взаємодія на двосторонній основі з державами-членами з питань, що викликають особливе занепокоєння, залишатиметься важливою", - додав він.

Крім того, єврокомісар закликав Україну "забезпечити простір для незалежних ЗМІ, а також повагу до основних свобод протягом усього процесу приєднання".

"Буде вкрай важливо регулярно інформувати широку громадськість про переваги та можливості, які процес вступу створює для всіх громадян, а також про підтримку ЄС. Поінформованість громадськості про те, що процес переговорів займе певний час і потребуватиме багатьох зусиль, важлива для збереження народної підтримки процесу вступу протягом тривалого часу. Комісія і далі супроводжуватиме, підтримуватиме й консультуватиме Україну всіма необхідними способами, зокрема надаючи фінансову й експертну допомогу. Роль Комісії полягає в тому, щоб переконатися, що цей процес відповідає європейським принципам і європейським стандартам. Наша мета - переконатися, що Україна буде добре підготовлена до вступу", - заявив Варгеї.

Єврокомісар також нагадав, що завдяки фінансовій допомозі на суму EUR50 млрд ЄС розширив свою підтримку України.

Крім того, він привітав від імені Європейської комісії керівництво і народ України, тому що "досягнення, які ми бачимо сьогодні, - це заслуга самовідданої роботи вашої команди, а також народу України, який продовжує проявляти величезну мужність, захищаючи свою країну".