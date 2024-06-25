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18:12 25.06.2024

Стефанішина про початок переговорів щодо вступу України до ЄС: Це початок подальшого довгого шляху, який ми пройдемо разом

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Стефанішина про початок переговорів щодо вступу України до ЄС: Це початок подальшого довгого шляху, який ми пройдемо разом

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розраховує, що процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде конструктивним.

"Вступ України до ЄС посилить Євросоюз як глобального гравця на міжнародній, політичній і торговельній арені", - сказала Стефанішина на першій Міжурядовій конференції Україна-ЄС у вівторок у Люксембурзі.

Вона висловила сподівання, що процес переговорів буде конструктивним і вступ України до ЄС захистить інтереси громадян країни.

"Україна вітає поліпшення методології вступу... Україна погоджується узгодити своє законодавство з Європою", - додала вона.

Стефанішина наголосила, що в процесі реформ Україна залучатиме консультації Євросоюзу та громадянського суспільства.

"Україна підтверджує своє зобов'язання забезпечити добрі відносини з країнами-сусідами, зокрема, в питаннях національних меншин відповідно до стандартів ЄС", - зазначила вона.

Зокрема, вона відзначила бажання України порозумітися з Угорщиною в питаннях національних меншин.

"Ми віримо, що переговори про вступ відзначають історичний етап наших відносин, це початок подальшого довгого шляху, який ми пройдемо разом", - підсумувала вона.

Під час виступу Стефанішиної на міжурядовій конференції в Києві пролунала повітряна тривога, віцепрем'єр звернула на це увагу присутніх.

Теги: #стефанішина #єс

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