Зеленський: Наші переговори про вступ до ЄС стартували, далі питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС і політичній волі Європи

Президент України Володимир Зеленський, відзначаючи старт переговорів із Європейським Союзом щодо майбутнього членства держави у Союзі, заявив, що тепер питання полягатиме в технічній роботі, адаптації української системи до ЄС та політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним.

"Уже відбулася перша міжурядова конференція України та ЄС. До складу української делегації ввійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу президента", - заявив президент у спеціальному зверненні разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як він наголосив, "це означає, що Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Тепер питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС і політичній волі Європи зробити європейський проєкт дійсно довершеним".

"Це можливо тільки з Україною у складі об'єднаної Європи - Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін і "сірих зон", Європи миру - справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б'ється", - сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що від моменту подання Україною заявки на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, на п'ятий день повномасштабного російського вторгнення, до грудня 2023 року, коли Європейський Союз ухвалив рішення про відкриття переговорів з Україною, відбулося тисячі зустрічей і дзвінків.

"І умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були прийняті та запрацювали. А найголовніше - це рішучість наших людей, нашого народу", - зазначив Зеленський.

У свою чергу, як зауважив Шмигаль, далі, "згідно з затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин із ЄС і за кожним із них маємо дійти згоди".

"Обов'язково цього досягнемо, як і всіх інших наших українських цілей", - заявив він.

За словами спікера парламенту Стефанчука, кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат перемовин, проте Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно у спільних інтересах Української держави та всієї Європи.

"Ми ухвалювали, ухвалюємо і будемо ухвалювати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололася від європейського тому", - підсумував він.