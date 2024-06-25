ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СЕРЕДУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ - "ДТЕК"
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СЕРЕДУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ - "ДТЕК"
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СЕРЕДУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ - "ДТЕК"
Стефанішина про початок переговорів щодо вступу України до ЄС: Це початок подальшого довгого шляху, який ми пройдемо разом
Зеленський: Наші переговори про вступ до ЄС стартували, далі питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС і політичній волі Європи
В уряді вже розроблено низку рішень для ефективного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС - Немчінов
Стефанішина про початок переговорів щодо вступу України до ЄС: Це початок подальшого довгого шляху, який ми пройдемо разом
Зеленський: Наші переговори про вступ до ЄС стартували, далі питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС і політичній волі Європи
В уряді вже розроблено низку рішень для ефективного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС - Немчінов
ЄС ухвалюватиме рішення про розширення, гарантуючи передбачуваність і справедливість процесу, - глава МЗС Бельгії
ЄС, відкриваючи переговори про вступ України: Ми продовжуватимемо підтримувати вас у війні проти РФ стільки, скільки потрібно
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