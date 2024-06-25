Події

17:45 25.06.2024

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СЕРЕДУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ - "ДТЕК"

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ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СЕРЕДУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ - "ДТЕК"

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СЕРЕДУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДОБИ - "ДТЕК"

Теги: #дтек #електроенергія #графіки

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