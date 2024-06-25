Литва денонсувала договір із Росією про правову допомогу

Сейм Литви у вівторок схвалив денонсацію договору з Росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

За це проголосували 93 депутати, п'ятеро утрималися.

Договір передбачав рівний захист особистих і майнових прав громадян обох країн і юридичних осіб, що діють на їхній території, а також співробітництво в галузі правової допомоги.

Мін'юст Литви запропонував денонсувати міжнародний договір, щоб не підтримувати тісну правову співпрацю з РФ.

Міністр юстиції Евеліна Добровольська зазначила, що обсяг запитів про правову допомогу з боку литовських відомств значно скоротився, і що де-факто правова співпраця в рамках договору не здійснюється вже понад два роки.

Водночас Департамент права Канцелярії Сейму вказав на деякі можливі негативні наслідки.

На його думку, денонсація договору скоротить можливості громадян і юридичних осіб Литви отримувати юридичну допомогу в галузі цивільного права. Стверджується, що документи про реєстрацію актів цивільного стану, а також документи, що підтверджують стаж роботи і розмір заробітної плати, можуть бути видані фізичним особам тільки за умови безпосереднього звернення у відповідні російські установи або органи.

У пояснювальній записці наголошується, що правове співробітництво з Росією за необхідності може бути продовжено на основі та в рамках багатосторонніх міжнародних угод.

29 травня Литовський уряд схвалив пропозицію Мін'юсту про розірвання угоди.

22 травня стало відомо, що Литва планує розірвати ті двосторонні угоди з Росією і Білоруссю, які могли б бути замінені багатосторонніми угодами. Пропонувалося розірвати угоди Литви з урядами Росії та Білорусі про заохочення та захист інвестицій, а також про торговельно-економічні відносини. Мін'юст підготував пропозицію про денонсацію угоди з Росією про правову допомогу та правовідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, Мінфін - про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та податкові правопорушення.

Латвія та Естонія вже ухвалили політичні рішення про припинення дії міжнародних договорів аналогічного характеру з Росією.

Договір було підписано у Вільнюсі 21 липня 1992 року і ратифіковано постановою Верховної Ради.