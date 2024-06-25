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15:53 25.06.2024

У громадському транспорті Львова запроваджують послугу пересадки з 1 липня - міськрада

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У громадському транспорті Львова запроваджують послугу пересадки з 1 липня - міськрада

З 1 липня в громадському транспорті Львова буде доступна послуга пересадки з одного рейсу на інший, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Послуга поки що буде доступною для власників транспортних карток "Леокарт" і діятиме впродовж 40 хвилин із моменту першої валідації в автобусі, трамваї або тролейбусі, зазначено в повідомленні Львівської міськради.

"З 1 липня запускаємо пересадку в міському громадському транспорті. Як вона працюватиме? Пасажир заходить у будь-який транспорт, валідує поїздку і має 40 хвилин, щоб пересісти в інший транспортний засіб і здійснити повторну валідацію", - наводяться в повідомленні слова директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олега Забарила.

За його даними, якщо пасажир здійснює наступну валідацію в межах 40 хвилин від першої, то вартість поїздки становитиме 13 грн, тобто за одну поїздку.

Забарило уточнив, що точний час пасажир може дізнатися, приклавши "Леокарт" до термінала валідації - на його екрані буде зазначено час першої валідації проїзду.

Упровадження пересадок у громадському транспорті Львова є наступним етапом реалізації проєкту е-квитка, який було запущено в грудні 2023 року.

За даними міської влади, наразі 65% пасажирів оплачують проїзд за допомогою "Леокарт", 16% - за допомогою банківських карток, а 19% - готівкою.

Теги: #львів #транспорт

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