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15:46 25.06.2024

Рішення Міносвіти України про нові правила вступу на аспірантуру було необхідним і єдино можливим - Бабак

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Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що рішення Міністерства освіти і науки України про нові правила вступу на аспірантуру було необхідним та єдино можливим у ситуації, що склалася.

"Щодо аспірантів... Нагадаю, що першим прокоментував цю ситуацію ще в вересні минулого року секретар РНБОУ пан Данілов. Тоді всі звернули увагу на аномальне зростання кількості бажаючих "зайнятись наукою", але жодних рішень ніхто з тих, хто зараз критикує вчорашнє рішення МОН, не запропонував. Цього року цифра бажаючих вступити в аспірантуру сягнула 90 тисяч осіб. Це стало питанням національної безпеки, вже не кажучи про абсолютну дискредитацію освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Тому рішення МОН було необхідним і, на даному етапі, єдиним можливим", - написав Бабак у телеграм-каналі у вівторок.

Що стосується скасування на 2024 рік денної контрактної форми навчання в аспірантурі, голова комітету припустив, що такий підхід може зберегтися і до кінця воєнного стану.

Він також наголосив, що внаслідок збільшення кількості бюджетних місць в аспірантуру до 7 тис., місць вистачить для всіх, хто справді хоче займатися наукою.

"Рішення остаточне, узгоджене (на жаль, це зайняло трішки часу) між всіма гілками влади, тож не варто думати, що воно кимось кулуарно виписане", - підсумував він.

Як повідомлялося, 24 червня Міністерство освіти і науки України заявило, що змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році. Зокрема, вступити на контракт можна буде тільки на заочну або вечірню форми, які не дають права на відтермінування від мобілізації. Крім того, повідомлялося, що у 2024 році Міносвіти запроваджуватиме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив до аспірантури у 2022 році.

 

Теги: #міністерства_освіти_і_науки_україни #міносвіти #аспірантура #оновлення #бабак

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