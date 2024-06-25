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15:22 25.06.2024

Генпрокурор про нові ордери МКС: Іще один значущий крок на шляху до повної відповідальності агресора

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Генпрокурор про нові ордери МКС: Іще один значущий крок на шляху до повної відповідальності агресора

Генеральний прокурор Андрій Костін схвалює незалежну роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) і наголошує, що нові ордери МКС на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова за скоєні воєнні злочини в Україні є значущим кроком на шляху до повної відповідальності РФ.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії та начальника генерального штабу збройних сил рф за воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані зі спрямуванням атак на цивільні об'єкти в Україні", - наводить слова Костіна Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"Це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора", - заявив він.

Генпрокурор додав: "Вітаю незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах".

Він також подякував прокурорам, слідчим СБУ та Національної поліції України за зібрані докази, які сприяли досягненню результату у вигляді ордерів на арешт Шойгу та Герасимова.

Теги: #костін #арешт #мкс

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