Україна отримала перші боєприпаси в межах чеської ініціативи - прем'єр

Чехія поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне", - написав Фіала в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, 29 травня прем'єр-міністр Чехії повідомив, що в червні в межах чеської ініціативи з допомоги Києву в Україну планується доставити десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше він анонсував, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тис. артилерійських боєприпасів для України.