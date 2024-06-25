Події

13:16 25.06.2024

Україна отримала перші боєприпаси в межах чеської ініціативи - прем'єр

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Україна отримала перші боєприпаси в межах чеської ініціативи - прем'єр

Чехія поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне", - написав Фіала в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, 29 травня прем'єр-міністр Чехії повідомив, що в червні в межах чеської ініціативи з допомоги Києву в Україну планується доставити десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше він анонсував, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тис. артилерійських боєприпасів для України.

 

Теги: #фіала #боєприпаси #чехія

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