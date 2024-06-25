Події

13:08 25.06.2024

На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей із п'яти населених пунктів - ОВА

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На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей із п'яти населених пунктів - ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

У Донецькій області ухвалили рішення про проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками із селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Направили це рішення на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

На засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС) регіону також розглянули питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади через щоденні ворожі обстріли.

 

Теги: #донецька_область #евакуація

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