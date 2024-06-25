Серед тих людей, які оновили свої дані з 18 травня, 1 млн 100 тис. військовозобов'язаних придатні до призову - Міноборони

Серед тих людей, які оновили свої дані з 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов'язаних придатні до призову, заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", - сказав він в ефірі "Армія TV".

Як зазначив Лазуткін, застосунок "Резерв+" має популярність серед військовозобов'язаних, призовників і резервістів - уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані, зокрема, через "Резерв+" - 1,78 млн українців.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - розповів речник відомства.