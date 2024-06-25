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12:28 25.06.2024

Відмова студентів чоловічої статі від проходження базової загальновійськової підготовки є підставою відрахування з вишу - Кабмін України

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Відмова студентів чоловічої статі від проходження базової загальновійськової підготовки є підставою відрахування з вишу - Кабмін України

Кабінет Міністрів України постановив, що відмова здобувача освіти чоловічої статі, визнаного придатним для військової служби, від проходження практичної базової загальновійськової підготовки є підставою для його відрахування з навчального закладу.

Згідно з постановою уряду №734 від 21 червня, базовий загальновійськовий вишкіл проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Водночас від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які: визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; проходили військову службу; мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Зазначається, що базова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.

Згідно з документом, базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти всіх форм власності, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських та тренінгових центрах органів поліції.

Так, для проведення базової підготовки у закладах освіти створюють відповідні структурні підрозділи, а організація та забезпечення теоретичної базової підготовки покладається на Міністерство освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать виші.

"Теоретичну базову підготовку включають до навчальних планів закладу вищої освіти: для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти - на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра на першому році навчання", - ідеться в документі.

Організацію та забезпечення практичної базової підготовки покладають на Генеральний штаб Збройних сил і Міністерство внутрішніх справ, а саму практичну базову підготовку проводять після оволодіння теоретичною підготовкою в поточному навчальному році терміном до одного місяця протягом травня-жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

"Проходження практичної базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов'язковою умовою оволодіння відповідною освітньою програмою (зокрема бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Відмова здобувача освіти чоловічої статі, визнаного придатним до військової служби, від проходження практичної базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти", - йдеться в документі.

Зазначається, що практична базова підготовка завершується здійсненням підсумкового контролю, за результатами якого визначається готовність здобувача освіти до проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю.

Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Як повідомлялося, 21 червня Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, і поліцейських.

Теги: #кабмін #студенти #військова_підготовка

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