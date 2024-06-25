Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені

У Херсонській області за минулу добу в результаті російських обстрілів одна людина загинула і троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Антонівка, Новокаїри, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Микільське, Кізомис, Комишани, Львове, Тягинка, Дудчани, Одрадокам’янка, Зарічне, Велетенське, Зимівник, Придніпровське, Високе та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що в результаті російських обстрілів 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 20 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, очисні споруди, унаслідок обстрілів пошкоджено приватні автомобілі.