Після 2024 року Данія припинить навчання українських пілотів на F-16

Данія припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16 з 2025 року, оскільки країна перейде на більш сучасні літаки F-35, але продовжить робити свій внесок у підготовку українців в інших країнах, передає Finans.

За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, країна не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року, враховуючи, що Данія переходить на винищувачі F-35. Для нових літаків використовуватимуть авіабазу Скрюдструп, де навчаються українські пілоти.

Міністр оборони Данії зазначив, що до кінця навчальної програми підготовку на F-16 у Данії всього пройдуть близько 20 українців.

Після завершення навчань країна й надалі вноситиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалено рішення, чи Данія приєднуватиметься до цього процесу, і якщо так, то яким чином", - резюмував Поульсен.