Події

23:48 24.06.2024

Ворог на покровському напрямку за добу втратив 185 осіб л/с

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Ворог на покровському напрямку за добу втратив 185 осіб л/с

Російські війська на покровському напрямку за добу втратили 185 осіб особового складу вбитими та пораненими, всього за день сталося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб станом на 22:00.

"На Покровському напрямку агресор не полишає спроб прорвати нашу оборону. За сьогодні окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. 33 штурмові дії ворога відбито, 12 боєзіткнень іще продовжуються. Сили оборони вживають заходів щодо виснаження російських окупаційних військ та недопущення їх просування вглиб території України", - сказано в повідомленні.

У генштабі наголосили, що за наявною інформацією, за добу ворог тут втратив 185 окупантів убитими та пораненими.

Загалом наразі сталося 135 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Лиманський напрямок. Протягом дня активність ворога була зосереджена поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське, Терни, Торське та у Серебрянському лісі. Українськими захисниками відбито понад 20 спроб загарбників наблизитися до наших оборонних позицій.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог вже втратив 92 особи загиблими та пораненими, а також п’ять одиниць озброєння і військової техніки.

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 22. Ворог атакував Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 20 атак відбито, 2 бої іще тривають. Ситуація напружена, проте контрольована.

За наявною інформацією втрати окупантів на цьому напрямку склали 84 особи. Крім того, знищено бойову машину піхоти та автомобіль. Уражено два бліндажа з особовим складом.

Нашими захисниками відбито дев’ять штурмових дій з боку російських загарбників на Краматорському напрямку в районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

Торецький напрямок. Тут ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Південного, Північного та Торецька. Вісім атак відбито, одна - триває. Ситуація напружена.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем наших захисників.

На Шахтарському напрямку агресор чотири рази намагався прорватися в районі Урожайного. Три штурмові дії успіху не мали, триває бій. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб витіснити наших захисників на лівобережній частині Дніпра. Три штурмових дії успішно відбито, дві – тривають.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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