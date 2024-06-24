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22:13 24.06.2024

Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною

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Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною

В українській енергосистемі критично бракує внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян - на максимумі імпорт, який не вирішує цієї проблеми, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко.

" У нас критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через росіянців. Настільки критично, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему. В найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складана. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання", - написав він у фейсбуці у понеділок увечері.

Коваленко також повідомив, що українська енергетика наразі залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання протягом навіть одного дня.

Він нагадав, що на атомних станціях тривають ремонтні (профілактичні) роботи.

"Зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури і інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює", - написав гендиректор "Yasno".

Тим часом, за його словами, графіки в Києві як були 6 груп і "біла", "сіра" та "чорні зони", так і залишилися.

"Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування - краще не разраховувати", - наголосив він.

Також у разі відсутності електроенергії "в білій зоні" Коваленко рекомендує заповнити електронну заявку на сайті мереж.

 

 

 

Теги: #ситуація #енергетика #дефіцит

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