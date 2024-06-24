Данія припинить навчання українських пілотів F-16 після 2024 року - ЗМІ

До кінця 2024 року Данія припинить навчання українських пілотів винищувачів F-16, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

"Ми не можемо продовжувати навчання українських пілотів після 2024 року" – наводить DR слова Пульсена.

Очільник Міноборони пояснив, що навчання пілотів припинитися через те, що Данія переходить на винищувачі F-35, для яких використовуватимуть військово-повітряну базу в Скрідструп, де наразі проходять навчання українські пілоти.

За словами Пульсена, майже 20 українських пілотів F-16 пройдуть підготовку до завершення програми навчання наприкінці 2024 року.

Крім цього, Данія, як і раніше, зможе робити свій внесок у підготовку українських пілотів, але це відбуватиметься не на території країни.

"Сьогодні українські пілоти також проходять навчання в Румунії, але поки що не ухвалено рішення про те, чи буде Данія робити свій внесок у цю справу", - сказав Пульсен.