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21:01 24.06.2024

Данія припинить навчання українських пілотів F-16 після 2024 року - ЗМІ

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Данія припинить навчання українських пілотів F-16 після 2024 року - ЗМІ

До кінця 2024 року Данія припинить навчання українських пілотів винищувачів F-16, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

"Ми не можемо продовжувати навчання українських пілотів після 2024 року" – наводить DR слова Пульсена.

Очільник Міноборони пояснив, що навчання пілотів припинитися через те, що Данія переходить на винищувачі F-35, для яких використовуватимуть військово-повітряну базу в Скрідструп, де наразі проходять навчання українські пілоти.

За словами Пульсена, майже 20 українських пілотів F-16 пройдуть підготовку до завершення програми навчання наприкінці 2024 року.

Крім цього, Данія, як і раніше, зможе робити свій внесок у підготовку українських пілотів, але це відбуватиметься не на території країни.

"Сьогодні українські пілоти також проходять навчання в Румунії, але поки що не ухвалено рішення про те, чи буде Данія робити свій внесок у цю справу", - сказав Пульсен.

 

Теги: #данія #f16 #навчання #пілоти

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