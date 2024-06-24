Події

20:50 24.06.2024

Застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного в заволодінні понад 16 млн грн держустанови - застава 10 млн грн

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Застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного в заволодінні понад 16 млн грн держустанови - застава 10 млн грн

Суд застосував запобіжний захід до екскерівника ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", якого обвинувачують разом із двома іншими особами в заволодінні понад 16 млн грн, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"24 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього керівника Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України, який разом з двома особами підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що суд частково задовольнив клопотання і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов'язків.

Як повідомлялося раніше, про підозру було повідомлено трьом учасникам схеми заволодіння 16 млн грн на закупівлях для Міністерства внутрішніх справ, директорку приватного підприємства затримали з альтернативою застави в 3 млн грн. Серед підозрюваних - екскерівник держустанови МВС, власник приватного підприємства та директорка приватного підприємства.

"У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником і директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп'ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн", - зазначало в повідомленні НАБУ.

Наголошується, що це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. У результаті реалізації схеми державі завдано 16,6 млн грн збитків.

 

Теги: #запобіжний_захід #підозрюваний #сап

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