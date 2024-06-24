Події

20:36 24.06.2024

Ми вже працюємо над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи - Ташева

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Ми вже працюємо над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи - Ташева

Повноцінна робота над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи вже триває, повідомила представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ й Офісом президента України над загальною гранд-концепцією саміту Кримської платформи", - сказала вона на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи в понеділок.

За словами Ташевої, особливу увагу планують приділити реінтеграції тимчасово-окупованих територій і правам людини.

Теги: #форум #крим #саміт

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