Ми вже працюємо над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи - Ташева

Повноцінна робота над концепцією майбутнього саміту Кримської платформи вже триває, повідомила представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ й Офісом президента України над загальною гранд-концепцією саміту Кримської платформи", - сказала вона на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи в понеділок.

За словами Ташевої, особливу увагу планують приділити реінтеграції тимчасово-окупованих територій і правам людини.