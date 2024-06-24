Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі постраждали четверо людей - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі постраждали четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, ворог протягом дня обстрілював місто з артилерії, бив дронами-камікадзе. "Прилітало" по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Окрім трьох людей, про яких повідомлялося раніше, попередньо, є ще одна поранена. Деталі з'ясовуємо", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше цього самого дня, Лисак повідомляв про трьох постраждалих від ворожих атак у Нікополі. "62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно", - зазначив він.

Лисак повідомив, що внаслідок обстрілів у понеділок були пошкоджені "інфраструктура й агрофірма. А ще – 4 багатоквартирні й стільки ж приватних будинків, 5 господарських споруд. Понівечені лінії електропередач, газогін, парник, авто".