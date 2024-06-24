Графіки відключення е/е у вівторок застосовуватимуться цілу добу - "ДТЕК"

За вказівкою НЕК "Укренерго" графіки відключень е/е у вівторок, 25 червня, застосовуватимуться протягом усієї доби, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Укренерго" зі свого боку уточнило, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. На практиці це означає відключення одночасно більше однієї черги споживачів.

"Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак РФ", - пояснила "Укренерго".