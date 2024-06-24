Міносвіти запроваджуватиме спеціальні держіспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, - заступник міністра освіти Винницький

У 2024 р. Міністерство освіти і науки України запроваджуватиме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Ми цьогоріч запроваджуватимемо саме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують аспірантуру не за призначенням", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

За словами Винницького, до 2022 р. щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тис. осіб, у 2022 р. кількість вступників збільшилася до 15 тис.

Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) для вступу до аспірантури зареєструвалися 246 тис. осіб, із них 91 тис. чоловіки 25-60 років, які вже мають ступінь магістра або спеціаліста.

Заступник міністра освіти повідомив, що цьогоріч вступ до аспірантури денної форми буде можливий тільки на бюджет. На заочній/вечірній формі навчання залишається можливість навчатися також за контрактом.

Серед держіспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 р., буде єдиний державний залік з іноземної мови. Винницький додав, що складатимуть його в "жовтні-листопаді".