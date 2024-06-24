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17:37 24.06.2024

Кількість постраждалих у Покровську внаслідок ракетного удару збільшилася до 40 осіб, серед них троє дітей - прокуратура

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Кількість постраждалих у Покровську внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами в понеділок, збільшилася до 40 осіб, серед поранених троє дітей, повідомила Донецька обласна прокуратура.

"Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинули, ще 40 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: двоє дівчаток віком 11 і 12 років та 12-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про чотирьох загиблих і 34 поранених, серед них двоє дітей, 12 і 13 років.

У прокуратурі уточнили, що удар по Покровську було завдано в понеділок о 12:00. "Через пів години ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Влучання засобів ураження відбулося по приватному сектору та об'єкту цивільної інфраструктури... Попередньо, російські окупанти використовували ракети "Іскандер-М", - зазначається в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #покровськ #ракетний_удар

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