Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсонській області, є постраждалий - ОВА

Російські окупанти в понеділок, 24 червня, атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Постраждалого в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.