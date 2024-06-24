Події

16:20 24.06.2024

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсонській області, є постраждалий - ОВА

1 хв читати

Російські окупанти в понеділок, 24 червня, атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Постраждалого в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.

Теги: #херсонська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 24.06.2024
Окупанти обстріляли Гаврилівку Херсонської області, у своєму будинку загинула місцева жителька - обладміністрація

Окупанти обстріляли Гаврилівку Херсонської області, у своєму будинку загинула місцева жителька - обладміністрація

09:03 24.06.2024
У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

08:13 24.06.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення

08:03 24.06.2024
Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей

Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей

16:19 23.06.2024
Унаслідок обстрілу Станіслава поранено дві людини - Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілу Станіслава поранено дві людини - Херсонська ОВА

12:53 23.06.2024
У Херсонській області внаслідок дронового удару постраждав тракторист - ОВА

У Херсонській області внаслідок дронового удару постраждав тракторист - ОВА

12:08 23.06.2024
У Херсонській області за добу п'ятеро жителів дістали поранення через російські обстріли, є влучання в житлові будинки - ОВА

У Херсонській області за добу п'ятеро жителів дістали поранення через російські обстріли, є влучання в житлові будинки - ОВА

05:32 23.06.2024
Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

Через ракетну атаку РФ оголошено масштабну повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

13:44 22.06.2024
Івано-Франківський університет нафти і газу пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ

Івано-Франківський університет нафти і газу пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ

12:00 22.06.2024
Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО

У Покровську внаслідок ракетного удару 4 людини загинули, 34 поранені - голова ОВА

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е - ДТЕК

КМП НБУ В ДУМЦІ ПРО ДИНАМІКУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В 2024 Р. РОЗДІЛИВСЯ ЯК 7:4 НА КОРИСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЩЕ НА 0,5-1 П.П.

Зеленський представив нового керівника УДО Олексія Морозова

ОСТАННЄ

Українці не сплачуватимуть за новий дозвіл на в'їзд до Ізраїлю до кінця 2024 року - посольство

Кількість постраждалих у Покровську внаслідок ракетного удару збільшилася до 40 осіб, серед них троє дітей - прокуратура

У "Дії" будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені - Федоров

НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО

Зеленський привітав воїнів підрозділу "А" СБУ з тридцятою річницею існування ЦСО

Ворог активізувався на лиманському напрямку - Генштаб ЗСУ

Сирський обговорив із головкомом Об'єднаних сил НАТО в Європі ситуацію на полі бою

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 479 українських спортсменів і тренерів - Бідний

Саакашвілі має набагато кращий вигляд, але його переведення з клініки до в'язниці не планується - грузинський омбудсмен

В одному з харківських вишів 11 років платили зарплати і премії "мертвим душам", збитки перевищили 14 млн грн - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА