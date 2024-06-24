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16:00 24.06.2024

Рада ЄС у вівторок формально затвердить текст угоди про гарантії безпеки між Україною та ЄС - європейський дипломат

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Рада ЄС у вівторок формально затвердить текст угоди про гарантії безпеки між Україною та ЄС - європейський дипломат

Високопоставлений європейський дипломат стверджує, що текст угоди про гарантії безпеки, яку планують укласти Україна і Європейський Союз, буде формально затверджено на засіданні Ради ЄС із загальних питань, що відбудеться у вівторок у Люксембурзі.

Про це він сказав журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи буде проведено міжурядову конференцію (МУК) між Україною та ЄС, на якій формально буде розпочато переговори щодо членства, до чи після укладення угоди про гарантії безпеки.

"МУК буде раніше, тому що формальне затвердження цієї угоди буде завтра (у вівторок) у межах Ради ЄС із загальних питань, а підписання буде організовано в середу або четвер у Брюсселі", - пояснив європейський дипломат.

Теги: #гарантії_безпеки #єс

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