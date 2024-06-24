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15:46 24.06.2024

Міжурядова конференція Україна-ЄС, у межах якої буде офіційно розпочато переговори про вступ, передбачатиме три частини - дипломат

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Міжурядова конференція Україна-ЄС, у межах якої буде офіційно розпочато переговори про вступ, передбачатиме три частини - дипломат

Перша міжурядова конференція (МУК) Україна-ЄС, на якій буде офіційно розпочато переговори про вступ Києва до Союзу, передбачатиме три частини.

Про це журналістам напередодні МУК, яка відбудеться у вівторок у Люксембурзі, повідомив високопоставлений європейський дипломат.

За його словами, МУК з Україною розпочнеться о 15:30 (16:30 за Києвом), після якої, о 18:00 (19:00 за Києвом) відбудеться МУК з Молдовою. "Це історичний момент для цих двох кандидатів, зокрема і для Європи, тому що це буде справжній офіційний запуск переговорів щодо вступу після офіційного рішення Європейської ради, ухваленого в грудні минулого року (щодо початку переговорів), та затвердження спільної позиції Ради минулої п'ятниці (коли було затверджено переговорну рамку), 21 червня", - сказав співрозмовник журналістів.

Дипломат повідомив, що українську делегацію очолить віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, а європейську – міністерка закордонних справ Бельгії, яка головує в ЄС, Аджа Лабіб (Hadja Labib).

"Буде пряма трансляція першої частини, під час якої буде сказано вступні слова, включно з відеозверненнями. Потім президентство (Бельгія) зробить вступну заяву від імені Європейського Союзу, текст якої обговорювали держави-члени протягом останніх тижнів. Потім країна (Україна) також зробить вступну заяву. Ці заяви важливі, оскільки вони дають уявлення про те, чого очікують від обох сторін найближчими роками, щоб мати плідний і значущий початок переговорів. Нарешті, третя частина МУК передбачатиме виступи і зауваження держав-членів", - деталізував він.

Відповідаючи на запитання про те, що буде після МУК, співрозмовник журналістів повідомив, що, згідно з процедурою, Європейська комісія має провести скринінг національного законодавства (як відомо, цей процес щодо України вже триває). Іноді для цього комісії був потрібен рік або трохи більше. Ми думаємо, що цього разу це буде швидше, тому що в нас є досить хороші знання про стан правової готовності України та Молдови, тому що з 2013 року ми уклали угоди про асоціацію, угоди про глибоку та всеосяжну вільну торгівлю, які вже йдуть глибоко. Тож це може бути швидше, ніж зазвичай. Я не думаю, що це займе рік, це буде менше, але наскільки менше - це важко сказати. Після цього в переговорах відбудеться відкриття першого кластера (переговорних глав)", - розповів дипломат.

Теги: #україна_єс #конференція

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