Події

15:28 24.06.2024

Окупанти обстріляли Гаврилівку Херсонської області, у своєму будинку загинула місцева жителька - обладміністрація

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Окупанти обстріляли Гаврилівку Херсонської області, у своєму будинку загинула місцева жителька - обладміністрація

Мешканка Гаврилівки Бериславського району Херсонської області загинула у власному будинку внаслідок обстрілу села російськими окупантами, повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Унаслідок ворожого удару у власному будинку загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Прокудін у телеграмі у понеділок.

Теги: #прокудін #херсонська_область #обстріл

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