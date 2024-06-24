Окупанти обстріляли Гаврилівку Херсонської області, у своєму будинку загинула місцева жителька - обладміністрація

Мешканка Гаврилівки Бериславського району Херсонської області загинула у власному будинку внаслідок обстрілу села російськими окупантами, повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Унаслідок ворожого удару у власному будинку загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Прокудін у телеграмі у понеділок.