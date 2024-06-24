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15:11 24.06.2024

ЄС запровадив санкції щодо білоруського холдингу "БілОМО" в рамках 14-го антиросійського пакету

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ЄС запровадив санкції щодо білоруського холдингу "БілОМО" в рамках 14-го антиросійського пакету

Євросоюз запровадив санкції щодо холдингу "Білоруське оптико-механічне об'єднання" (БілОМО) і його генерального директора Олександра Мороза.

Санкції щодо білоруського холдингу та його гендиректора запроваджено в рамках опублікованого Офіційним журналом ЄС у понеділок санкційного списку щодо РФ.

У мотиваційній частині документа зазначено, що холдинг "БілОМО" працює в оборонному секторі Білорусі та співпрацює з Росією. "ВАТ "Білоруське оптико-механічне об'єднання" несе відповідальність за підтримку матеріально або фінансово дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України", - йдеться в документі.

У постанові також зазначені підприємства, що входять до холдингу "БілОМО" і співпрацюють з оборонним сектором Росії: ВАТ "Мінський механічний завод імені С. І. Вавілова", ВАТ "Зеніт-БілОМО", АТ "НТЦ "ЛЕМТ" БілОМО".

Крім того, до списку санкцій внесено ГО "Білоруський республіканський союз молоді" (БРСМ) і його першого секретаря Олександра Лук'янова.

Рада Євросоюзу в понеділок затвердила 14-й пакет антиросійських санкцій, який передбачає введення обмежувальних заходів стосовно 69 осіб і 47 організацій.

США в грудні 2023 року запровадили санкції проти ВАТ "ММЗ імені С. І. Вавілова - керуюча компанія холдингу "БілОМО", ВАТ "Зеніт-БілОМО" і НТЦ "ЛЕМТ БілОМО," а також їхніх керівників.

Теги: #санкції #єс

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