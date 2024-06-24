В Одесі від обстрілу постраждав склад мережі "Таврія В"

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в понеділок вранці зруйновано склад "Таврія В".

"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки", - прокоментував засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов на фейсбук-сторінці.

У телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на складі на площі 3 тис. кв. м після обстрілу почалася масштабна пожежа, яку вдалося загасити приблизно о 12 годині дня.

Це не перше влучання у склади ритейлера, 14 червня 2023 року ворожа ракета влучила у продовольчий склад мережі "Таврія В" в Одесі.