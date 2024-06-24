Події

14:20 24.06.2024

Росіяни обстріляли Курахове, одна людина загинула, одна постраждала - голова ОВА

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Росіяни обстріляли Курахове, одна людина загинула, одна постраждала - голова ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти в понеділок, 24 червня, скинули на Курахове Донецької області керовану авіабомбу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт. Крім того, під вогонь потрапила Дружківка - там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів регіону евакуюватися в безпечніші частини країни.

Теги: #курахове #філашкін #авіабомба

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